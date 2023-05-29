Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Хорошим свой достаток считают 26% опрошенных россиян, 18% жалуются на бедность

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хорошим свое материальное положение в настоящее время считают 26% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в понедельник на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что больше половины россиян (55%) оценивают свой нынешний достаток как средний. На плохое материальное положение жалуется почти каждый пятый (18%).

В РоссииОпрос показал, что россиянину для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяцЧитать подробнее

По данным ФОМ, 1% сограждан затрудняется оценить свое материальное положение.

Что касается изменений достатка за последние два-три месяца, то почти три четверти сограждан (71%) не ощутили каких-либо изменений. Об улучшении говорит каждый десятый (10%), об ухудшении - почти вдвое больше (19%), отмечают социологи.

Опрос был проведен 12-14 мая 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ГД рассмотрит 1 июня проект закона о денонсации договора с Украиной по использованию Азовского моря

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

МВД предложило создать в России институт "репатриации"

МВД предложило создать в России институт "репатриации"

Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в России до исторического минимума

Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в России до исторического минимума
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами в зоне СВО

Врио гендиректора центра "Вектор" назначен Александр Агафонов

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

Думский комитет одобрил поправки об ужесточении наказания коллекторов за насилие

Путин подписал закон о проведении выборов в условиях военного положения

Хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково"

Хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });