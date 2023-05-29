Хорошим свой достаток считают 26% опрошенных россиян, 18% жалуются на бедность

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хорошим свое материальное положение в настоящее время считают 26% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в понедельник на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что больше половины россиян (55%) оценивают свой нынешний достаток как средний. На плохое материальное положение жалуется почти каждый пятый (18%).

По данным ФОМ, 1% сограждан затрудняется оценить свое материальное положение.

Что касается изменений достатка за последние два-три месяца, то почти три четверти сограждан (71%) не ощутили каких-либо изменений. Об улучшении говорит каждый десятый (10%), об ухудшении - почти вдвое больше (19%), отмечают социологи.

Опрос был проведен 12-14 мая 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.