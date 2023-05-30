Российские паспорта получили уже свыше 1,5 млн жителей новых территорий

Мишустин заявил, что задача вывести новые регионы на общероссийский уровень за восемь лет

Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Более 1,5 млн человек, проживающих на новых российских территориях, уже получили российский паспорт с октября 2022 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Он призвал в интересах этих граждан "обеспечить слаженную командную работу на всех уровнях власти, чтобы целевые показатели, которые мы определили в программе, выполнялись".

Глава кабмина провел во вторник стратегическую сессию "Интеграция новых регионов".

"Глава государства поручил интегрировать их (Донецкую и Луганскую народную республики, Запорожскую и Херсонскую области - ИФ) в единое экономическое, правовое, образовательное, культурное пространство нашей страны и в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень, это основной ориентир нашей работы", - сказал премьер РФ, открывая стратегическую сессию.

Мишустин напомнил, что правительством разработана программа социально-экономического развития этих регионов, выделив в ней, в частности, меры по сохранению рабочих мест, по запуску дополнительных мощностей, по дальнейшей поддержке различных секторов экономики. Он добавил, что в перспективе "аграрный сектор способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, прежде всего, в Херсонской и Запорожской областях".