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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Российские паспорта получили уже свыше 1,5 млн жителей новых территорий

Мишустин заявил, что задача вывести новые регионы на общероссийский уровень за восемь лет

Российские паспорта получили уже свыше 1,5 млн жителей новых территорий
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Более 1,5 млн человек, проживающих на новых российских территориях, уже получили российский паспорт с октября 2022 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Он призвал в интересах этих граждан "обеспечить слаженную командную работу на всех уровнях власти, чтобы целевые показатели, которые мы определили в программе, выполнялись".

Глава кабмина провел во вторник стратегическую сессию "Интеграция новых регионов".

"Глава государства поручил интегрировать их (Донецкую и Луганскую народную республики, Запорожскую и Херсонскую области - ИФ) в единое экономическое, правовое, образовательное, культурное пространство нашей страны и в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень, это основной ориентир нашей работы", - сказал премьер РФ, открывая стратегическую сессию.

Мишустин напомнил, что правительством разработана программа социально-экономического развития этих регионов, выделив в ней, в частности, меры по сохранению рабочих мест, по запуску дополнительных мощностей, по дальнейшей поддержке различных секторов экономики. Он добавил, что в перспективе "аграрный сектор способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, прежде всего, в Херсонской и Запорожской областях".

Михаил Мишустин Херсонская область ЛНР ДНР Запорожская область
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