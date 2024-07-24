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Путин поручил довести новые регионы до общероссийского уровня качества жизни к 2030 году

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - К 2030 году новые регионы России должны достичь общероссийского уровня по основным направлениям, определяющим уровень жизни людей, заявил на совещании по социально-экономическому развитию этих территорий президент Владимир Путин.

"Мы поставили перед собой интегральную цель: уже к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития четырех регионов. В 2023 году из всех источников было выделено на эти цели более 1 трлн 260 млрд рублей", - заявил он.

По его словам, до 2030 года запланировано выделение "солидных цифр" финансирования.

"Обращаю внимание: нужно максимально задействовать собственные ресурсы каждого региона, активнее вовлекать в хозяйственный оборот земли, имущество на прозрачных и понятных правилах. А поступления от арендной платы за его использование должны пополнять региональные и местные бюджеты", - сказал Путин.

При этом, подчеркнул президент, "необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов" и сделать это "уже в текущем году".

"Если нужно, предусмотреть для них упрощенный доступ к тем или иным инструментам поддержки", - добавил Путин.

Владимир Путин Донбасс Новороссия ЛДНР Запорожская область Херсонская область
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