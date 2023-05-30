РФ оставила за собой право на самые жесткие меры в ответ на атаки БПЛА в Москве и области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право на жесткие ответные действия в связи с атакой беспилотников по Москве и Московской области, заявили во вторник в МИД России.

"Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Утренняя атака БПЛА

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в Москве "в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". За медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что во вторник утром на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что "инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения".

В Московской области, по данным надзорного ведомства, "происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе г.о. Красногорск и в Одинцовском городском округе".

По данным председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, в Подмосковье сбитые БПЛА упали в Красногорском, Одинцовском и Истринском районах.