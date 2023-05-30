По факту атаки дронов на Московский регион возбуждено уголовное дело о теракте

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следователи квалифицировали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье как террористический акт, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР). Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В ведомстве отметили, что "к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ (Судебно-экспертный центр - ИФ) ведомства".

"В настоящее время на местах происшествий обнаружены и изъяты фрагменты БПЛА, назначена комплексная судебная экспертиза. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Утренняя атака БПЛА

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в Москве "в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". За медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что во вторник утром на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что "инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения".

В Московской области, по данным надзорного ведомства, "происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе г.о. Красногорск и в Одинцовском городском округе".

По данным председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, в Подмосковье сбитые БПЛА упали в Красногорском, Одинцовском и Истринском районах.