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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

По факту атаки дронов на Московский регион возбуждено уголовное дело о теракте

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следователи квалифицировали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье как террористический акт, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР). Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В ведомстве отметили, что "к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ (Судебно-экспертный центр - ИФ) ведомства".

"В настоящее время на местах происшествий обнаружены и изъяты фрагменты БПЛА, назначена комплексная судебная экспертиза. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Утренняя атака БПЛА

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в Москве "в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". За медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что во вторник утром на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что "инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения".

В Московской области, по данным надзорного ведомства, "происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе г.о. Красногорск и в Одинцовском городском округе".

По данным председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, в Подмосковье сбитые БПЛА упали в Красногорском, Одинцовском и Истринском районах.

Атака БПЛА на Москву

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Утром 30 мая в Москве в результате атаки БПЛА пострадали несколько зданийВ министерстве обороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в МосквеВ атаке были задействованы БПЛА самолетного типаТри беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целейПять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в ПодмосковьеСледователи приступили к расследованию фактов падения беспилотников на здания в Москве, сообщает СКРВ Москве после атаки беспилотников за медицинской помощью обратились два человека
Утром 30 мая в Москве в результате атаки БПЛА пострадали несколько зданий
СКР Москва
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