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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Законопроект о малых технологических компаниях принят в I чтении

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в действующее законодательство определение "технологическая компания" и "малая технологическая компания", предполагается оказание мер государственной поддержки малым компаниям, но ее контуры пока обсуждаются.

Правительство внесло законопроект № 348244-8 в палату в конце апреля, он оформлен не как проект поправок, а как отдельный проект федерального закона "О развитии технологических компаний в РФ".

В тексте дается определение инновационной технологии, технологической компании, малой технологической компании, однако меры поддержки предусмотрены только для малых компаний в данной сфере. Для этого предполагается их градация на три группы в зависимости от объема выручки: от 0 до 300 млн рублей; от 300 млн рублей до 2 млрд рублей; от 2 до 4 млрд рублей в год.

"У нас сейчас достаточно неплохо сформированы меры поддержки на так называемом "посевном" уровне - это микро и небольшие компании, которые получают гранты по линии фондов поддержки, но потом начинается так называемая "долина смерти" компаний, которые получают уже выручку более 200 млн рублей они еще не привлекательны с точки зрения банковского сектора, но при этом уже не могут получать дополнительные меры поддержки от государства. Наша задача - этим законом как раз идентифицировать вот эти малые технологические компании", - сказал в ходе обсуждения законопроекта замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Он уточнил, что сейчас под критерии малой технологической компании попадает порядка 9 тысяч компаний.

"Вы можете уточнить, какие меры поддержки предполагаются правительством?", - спросил депутат Айдар Метшин.

"Я могу их перечислить, но с оговоркой, что это все еще может быть скорректировано на этапе согласования. Возможные меры финансовой поддержки - льготные банковские гарантии, либо займы без банковских гарантий. Гранты, в том числе для наращивания продукта. Отдельно поддержка так называемых бизнес-ангелов. Налоговые льготы - в том числе льготы по социальным взносам. Упрощенный порядок закупок продукции, произведенной малой технологической компанией, упрощенный доступ к исследовательской и производственной инфраструктуре", - сказал замминистра.

"С точки зрения мер поддержки мы сейчас в активной стадии обсуждения с комитетом о том, как правильно это интегрировать в законопроект. Мы с вами прекрасно понимаем, что все-таки конкретная мера поддержки с точки зрения выделения финансирования, это надо обсуждать в рамках правительства и должен быть разработан соответствующий акт, но конкуры этой поддержки я думаю; что мы сможем изложить в самом законопроекте" - добавил он.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Госдума Минэкономразвития Максим Колесников Айдар Метшин
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