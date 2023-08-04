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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин подписал закон о развитии технологических компаний в РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О развитии технологических компаний". Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон устанавливает понятия инновационной технологии, технологической компании, малой технологической компании (МТК) и т.д.

Согласно закону, господдержка технологическим компаниям может быть предоставлена в виде льгот по уплате налогов, сборов, страховых взносов, таможенных платежей; финансовой поддержки; поддержки экспорта; формирования спроса на инновационную продукцию и т.д. Господдержка может быть оказана как органами власти РФ, так и региональными властями, а также организациями, через которые оказывается такая поддержка.

Для осуществления господдержки малых технологических компаний будет создан их реестр.

Правительство будет утверждать порядок отнесения технологический компаний к МТК, определять предельный размер выручки для отнесения компании к МТК, определять виды МТК в зависимости от размера выручки, утверждать перечень центров экспертизы малых технологических компаний, порядок формирования и ведения реестра МТК, определять особенности осуществления господдержки МТК.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Владимир Путин
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