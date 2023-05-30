Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 15

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о 15 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, среди них 10 детей.

"На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей - в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование", - написал в своем телеграм-канале Голубев.

Он отметил, что порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры журналистам сообщили, что организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко сообщал о 10 пострадавших. Он также уточнил, что инцидент произошел на территории областной спортивной школы №5 при проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова.

Как сообщалось со ссылкой на ГУ МЧС региона, в 16:25 поступила информация о том, на территории Гребного канала в Ростове-на обрушилась трибуна. Первоначально говорилось об одной погибшей женщине и семи пострадавших детях.