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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Трибуна с детьми обрушилась на гребном канале в Ростове-на-Дону

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Спасатели работают на месте обрушения трибуны с детьми в Ростове-на-Дону на гребном канале, есть погибший и пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали 8 человек, в том числе семеро детей", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что пострадавшая женщина позже скончалась от полученных травм. Пострадавших детей сейчас везут в больницу для обследования.

Позднее ГУ МЧС России по Ростовской области уточнило, что из-за обрушения трибуны пострадал также взрослый мужчина. Таким образом в инциденте пострадали семеро детей и взрослый мужчина, одна женщина погибла.

Как отмечается, причиной обрушения трибуны стал сильный ветер.

"Проходило спортивное мероприятие. Люди прятались под навесом трибуны от дождя. Она перевернулась из-за сильного ветра", - сказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Ростов-на-Дону
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