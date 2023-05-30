Российской анимационной отрасли пообещали дополнительную поддержку

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку российской анимационной отрасли.

В ходе посещения Путиным выставки "Развитие креативной экономики в России" председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм", председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлиана Слащева рассказала президенту о достигнутых в отрасли успехах, а также озвучила ряд предложений для дополнительного развития отечественной анимации.

По ее словам, за прошедшие пять лет объем производства отечественных мультфильмов вырос в три раза. "В короткометражной и сериальной анимации импортозамещение идет очень активно, мы уже доминируем там, еще до ухода иностранцев доминировали", - сказала Слащева.

Она сообщила, что в 2023 году будет выпущено 14 полнометражных анимационных фильмов.

Путин отметил, что многие отечественные герои мультфильмов известны не только в России. "Некоторые стали известны не только у нас – "Фиксики", "Машу и медведя", по-моему, во всем мире смотрят", - сказал президент.

Обращаясь к президенту с просьбой принять дополнительные меры, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" предложила создать в Москве особую экономическую зону для кино. "Для стимулирования количества отечественных проектов кино и анимации мы предлагаем создать в Москве особую экономическую зону для кино – Московский международный кинокластер. Тогда под покровительством правительства Москвы мы бы смогли получать определенные преференции, налоговые льготы, может быть, какие-то дополнительные возможности для развития", - сказала она.

Кроме того, Слащева предложила "уравнять анимацию со сферой IT" и снизить налог на прибыль до 3%. "У вас очень близко, у вас все переплетено", - заметил на это Путин.

Кроме того, Слащева обратила внимание на дефицит детских товаров и игрушек в связи с уходом из страны иностранного контента. Она пояснила, что теперь нет лицензий на производство таких игрушек и товаров, а лишь 10% этой категории производится в России. "Поэтому вся надежда сейчас на российских производителей", - сказала она.

В этой связи председатель совета директоров АО "Киностудия "Союзмультфильм" попросила поддержки у Минпромторга субсидиями, которые будут направлены российским производителям.

"Да, там Минфин надо "подвинуть", - сказала она.

"Я согласен, это очень важно. Во-первых, это индустрия огромная и очень важный воспитательный аспект", - сказал президент.

Путин добавил, что если все будет производиться на базе российской культуры, то это очень важно. "Будем делать", - сказал он.