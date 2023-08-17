В Москве обсудят создание особой экономической зоны в сфере киноиндустрии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству и правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании на территории столицы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера).

Об этом говорится в одном из поручений в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Чиновникам также поручено рассмотреть вопрос о специальных мерах поддержки резидентов Московского международного кинокластера, включая предоставление им налоговых льгот, субсидий и грантов.

Поручение должно быть выполнено до 30 сентября 2023 года.

В частности, правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) поручается разработать поправки к законам, предусматривающие определение понятий "креативная экономика" и "творческие (креативные) индустрии", определение понятия "креативный кластер" и установление особенностей и условий их деятельности.

Также правительству и АСИ поручается до 1 октября обеспечить подготовку проведения и информационную поддержку ежегодного международного турнира по компьютерному спорту. К подготовке турнира должны быть привлечены высшие должностные лица регионов, входящих в Арктическую зону и в Дальневосточный федеральный округ страны.