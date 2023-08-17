Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В Москве обсудят создание особой экономической зоны в сфере киноиндустрии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству и правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании на территории столицы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера).

Об этом говорится в одном из поручений в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Чиновникам также поручено рассмотреть вопрос о специальных мерах поддержки резидентов Московского международного кинокластера, включая предоставление им налоговых льгот, субсидий и грантов.

Поручение должно быть выполнено до 30 сентября 2023 года.

В частности, правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) поручается разработать поправки к законам, предусматривающие определение понятий "креативная экономика" и "творческие (креативные) индустрии", определение понятия "креативный кластер" и установление особенностей и условий их деятельности.

Также правительству и АСИ поручается до 1 октября обеспечить подготовку проведения и информационную поддержку ежегодного международного турнира по компьютерному спорту. К подготовке турнира должны быть привлечены высшие должностные лица регионов, входящих в Арктическую зону и в Дальневосточный федеральный округ страны.

Владимир Путин Москва ОЭЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Собянин сообщил, что в зоне СВО воюют 45 тыс. москвичей

Собянин сообщил, что в зоне СВО воюют 45 тыс. москвичей

Парк "Зарядье" снова временно закрыли из-за неопознанного устройства

Парк "Зарядье" временно закрыт из-за неопознанного устройства

Синоптики ожидают, что жара в Москве закончится в выходные

Синоптики ожидают, что жара в Москве закончится в выходные

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

Погиб пассажир, упавший на рельсы на серой ветке московского метро

Атаки беспилотников на Москву

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную
Атаки беспилотников на Москву

Военные РФ пресекли попытку украинского беспилотника атаковать объект в Москве

Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о ликвидации одного дрона силами ПВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });