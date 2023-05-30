ВСУ обстреляли пункт временного размещения эвакуированных жителей белгородского Шебекино

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны пункта временного размещения жителей, вывезенных из Шебекино.

"Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли, ранены люди, поэтому отменил прямой эфир", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Глава региона выехал на место происшествия.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС. Жители эвакуированы и проживают в пунктах временного размещения или у родственников.