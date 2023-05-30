Один человек погиб при украинском обстреле пункта временного размещения под Белгородом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Один человек стал жертвой обстрела с украинской стороны пункта временного размещения в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР. Погиб охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй - с проникающими ранениями грудной клетки. Их прооперировали, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава области в своем телеграм-канале во вторник.

Он уточнил, что три прямых попадания в санатории, где был организован пункт временного размещения, пришлись в том числе на жилой и административный корпус. Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла, повреждены два легковых автомобиля.

По его словам, в данном ПВР размещались жители села Середа.

Ранее во вторник губернатор сообщил об артиллерийском обстреле с украинской стороны пункта временного размещения, где были размещены жители Шебекинского округа.