Запуск российской межпланетной станции "Луна-25" перенесен с июля на август 2023 года

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Запуск первой в современной истории России миссии на Луну перенесен с июля на август 2023 года для проведения дополнительных проверок наземных средств управления, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"В целях достижения требуемой надежности реализации миссии, необходимо проведение дополнительных мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность Луны", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

"Исходя из этого, признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата "Луна-25" в августе 2023 года", - заявили в "Роскосмосе".

Там отметили, что впервые в истории космонавтики посадка будет производиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны.

В госкорпорации сообщили, что в настоящее время, в рамках заключительного цикла наземных испытаний "Луны-25", на стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование мягкой посадки на поверхность Луны.

"Отечественный опыт и опыт ряда других стран, осуществлявших посадку на поверхность Луны, показывает, что этот этап, с учетом сложности задач баллистико-навигационного обеспечения полета космического аппарата, является критичным для успеха всей миссии в целом", - сказали в "Роскосмосе".

Ранее в госкорпорации сообщали, что запуск межпланетной автоматической станции "Луна-25" состоится в июле 2023 года с космодрома Восточный.

7 сентября 2022 года в "Роскосмосе" сообщили, что запуск станции "Луна-25" отложен с III квартала 2022 года на пусковое окно в июле-октябре 2023 года из-за проблем с допплеровским измерителем скорости и дальности, который отвечает за посадку космического аппарата на поверхность Луны. По данным госкорпорации, характеристики прибора не соответствовали техническому заданию.

"Луна-25" – часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО им. Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год – орбитальный аппарат.