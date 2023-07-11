На космодром Восточный доставлена автоматическая станция "Луна-25"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На космодром Восточный доставлена автоматическая станция "Луна-25", которой предстоит совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны и провести контактные исследования лунного грунта на наличие льда, сообщил "Роскосмос".

Станцию создали в научно-производственном объединении имени Лавочкина (входит в госкорпорацию).

"Станция "Луна-25" создана с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны", - говорится в сообщении.

На Восточном станция пройдет предполетную подготовку, заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком "Фрегат", который также разработан и изготавливается НПО имени Лавочкина.

"В части посадки станция принципиально отличается от своих предшественников. Советские лунные станции осуществляли прилунение в экваториальной зоне, новой станции предстоит обеспечить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности", - сообщили в "Роскосмосе".

Запуск станции "Луна-25" планируется в августе 2023 года.