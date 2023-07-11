Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

На космодром Восточный доставлена автоматическая станция "Луна-25"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На космодром Восточный доставлена автоматическая станция "Луна-25", которой предстоит совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны и провести контактные исследования лунного грунта на наличие льда, сообщил "Роскосмос".

Станцию создали в научно-производственном объединении имени Лавочкина (входит в госкорпорацию).

"Станция "Луна-25" создана с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны", - говорится в сообщении.

На Восточном станция пройдет предполетную подготовку, заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком "Фрегат", который также разработан и изготавливается НПО имени Лавочкина.

"В части посадки станция принципиально отличается от своих предшественников. Советские лунные станции осуществляли прилунение в экваториальной зоне, новой станции предстоит обеспечить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности", - сообщили в "Роскосмосе".

Запуск станции "Луна-25" планируется в августе 2023 года.

НПО имени Лавочкина Луна-25 Роскосмос космодром Восточный Луна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд обязал Марию Певчих опровергнуть фейки о бизнесмене Олеге Дерипаске

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин

Дело о стрельбе по военному комиссару в Усть-Илимске направлено в суд

В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе

Что произошло за день: понедельник, 10 июля

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

Белоруссия и РФ намерены создать и запустить в серию двухмоторный 19-местный самолет

Путин подписал закон о предоставлении ВНЖ иностранцам-участникам СВО

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });