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В Думу внесли проекты о защите имущественных и земельных прав РПЦ

В Думу внесли проекты о защите имущественных и земельных прав РПЦ
Фото: Pelagiya Tikhonova/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен пакет законопроектов, нацеленных на поддержку Русской православной церкви и других традиционных конфессий в вопросе обеспечения и защиты их имущественных и земельных прав.

Соответствующие инициативы размещены в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Первый законопроект (№369263-8) напрямую запрещает приватизацию имущества религиозного назначения, к которому относятся не только храмы, но и ценные предметы, предназначенные для богослужения, например, иконы.

"Наш законопроект позволит остановить до сих пор продолжающийся процесс незаконного захвата и квазизаконной передачи таких объектов частным собственникам и пресечь использование их не по религиозному назначению, например, для открытия в храмовых комплексах магазинов, питейных заведений или развлекательных центров", - сказал журналистам инициатор законопроектов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, второй законопроект обеспечит защиту земельных интересов религиозных организаций, а именно, полноценное функционирование храмов, расположенных на территориях национальных парков и заповедников, где невозможно оформление частной собственности на земельный участок.

"Мы предлагаем в таких случаях безвозмездно передать в пользование церкви земельный участок, на котором расположен храм, сроком на 49 лет с возможностью пролонгации. Это решение позволит обеспечить нормальное служение верующих, при этом оптимизировать объем налогообложения", - отметил Гаврилов.

Предлагаемые меры позволят храмовым комплексам "полностью удовлетворить интересы верующих, при необходимости функционировать в качестве социальных центров помощи сиротам, многодетным семьям, ветеранам СВО", добавил глава комитета.

Законопроекты поддержали заместители председателя Госдумы Владислав Даванков, Анна Кузнецова, Петр Толстой и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщил Гаврилов.

Госдума РПЦ
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