Дума запретила приватизировать имущество религиозного назначения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон, уточняющий правовое регулирование безвозмездной передачи в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения.

Согласно закону, имущество религиозного назначения, находящееся в государственной или муниципальной собственности, не подлежит приватизации.

Сделки приватизации имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, являются недействительными, также предусматривает закон.

Он распространяется на правоотношения, возникшие после вступления в силу 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" (закон вступил в силу 30 ноября 2010 года - ИФ), если законодательством не предусмотрено иное в отношении культовых зданий, строений, сооружений (церквей, колоколен, часовен, костелов, кирх, мечетей, буддистских храмов, пагод, синагог, молельных домов), относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ религиозного назначения.

Также предусматривается, что сделки в отношении жилых помещений, собственниками которых являются граждане, применяются к правоотношениям, возникшим после вступления в силу 327- ФЗ.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, после вступления в силу закона "все сделки по отчуждению имущества религиозного назначения, совершенные с 2010 года, могут быть признаны недействительными по решению суда по каждому конкретному объекту".

"Этим законом необходимо было также разрешить ситуации, когда бывшее религиозное здание или квартиры в нем были приватизированы, и в них сейчас живут граждане, чьи права ни в коем случае не должны быть нарушены законодательными нововведениями. Для таких случаев запрет на приватизацию будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления в силу новых правил", - сказал Гаврилов.