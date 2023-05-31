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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Первый полет регионального самолета SSJ-NEW запланирован на 21 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Первый полет регионального самолета SSJ-NEW состоится 21 июня. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании правительства региона в среду.

"В сложившейся ситуации производственный центр корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре усиленно работал по проекту Sukhoi Superjet NEW. Первый полет нового самолета запланирован на 21 июня. Уже имеются перспективы по поставкам новых судов региональным авиакомпаниям", - сказал он.

Романов напомнил, что между ПАО "ОАК" и "Аэрофлотом" подписано соглашение о поставке в ближайшие семь лет 89 таких самолетов.

SSJ-NEW – импортозамещенная версия Superjet 100 вместимостью от 98 до 103 кресел, создаваемая предприятиями "Ростеха". Серийный выпуск лайнеров – по 20 штук в год – планируется наладить с 2024 года.

Sukhoi Superjet ОАК Иркут
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