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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

"Иркут" готов обсуждать ремоторизацию SSJ100 при желании собственника самолета

"Иркут" готов обсуждать ремоторизацию SSJ100 при желании собственника самолета
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "Иркут" готово обсуждать ремоторизацию самолетов SSJ100 - замену в них франко-российских двигателей SaM146 на отечественные ПД-8 - при наличии такого желания у собственника самолета, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Андрей Богинский.

"Все будет зависеть от желания эксплуатанта или собственника воздушных судов - лизинговой компании", - сказал он.

Ремоторизация - это в том числе коммерческий вопрос, отметил он.

"Если собственник воздушного судна скажет, что необходимо провести ремоторизацию, готов [к ней] вместе с текущим или будущим эксплуатантом воздушного суда, (...) соответственно будем эту работу проводить. Концептуально и философски мы будем готовы это делать", - добавил глава "Иркута".

Вопрос, на какой стадии находится освоение в России ремонта "горячей" части SaM146, он адресовал "Объединенной двигателестроительной корпорации".

О проработке программы замены SaM146 на российские ПД-8 на существующем флоте SSJ100 в августе 2022 года говорил гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь. При этом главной задачей на ближайшие годы он назвал сохранение в исправном состоянии всех 150 "Суперджетов" как можно дольше.

В феврале 2023 года Слюсарь сказал "Ведомостям", что замена двигателей на SSJ100, включая стоимость самих турбин, сопоставима с остаточной стоимостью этого самолета.

После 24 февраля 2022 года российско-французская компания PowerJet, выпускающая SaM146, прекратила их техобслуживание и ремонт.

Российские двигатели ПД-8 разрабатывались для импортозамещенной версии "Суперджета" (SSJ-NEW), серийный выпуск которой ожидается в 2024 году.

Ранее в этот же день министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов сообщил, что первый полет регионального импортозамещенного самолета SSJ-NEW состоится 21 июня.

SSJ-NEW - импортозамещенная версия Superjet 100 вместимостью от 98 до 103 кресел, создаваемая предприятиями "Ростеха". Серийный выпуск лайнеров - по 20 штук в год - планируется наладить с 2024 года.

SSJ100 Superjet 100 PowerJet Андрей Богинский Иркут ОАК ПД-8
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