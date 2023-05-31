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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

"Единая Россия" создаст для жителей новых регионов сайт "Я в России"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На заседании Генсовета партии "Единая Россия" было принято решение о создании интернет-портала для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Луганской областей.

"Это такая оболочка, интерфейс для того, чтобы можно было решить целый комплекс задач, имея в виду те сложности, с которыми сталкиваются жители этих новых территорий", - заявил на заседаниипредседатель партии Дмитрий Медведев.

По его словам, специальный интернет-портал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской предлагается назвать "Я в России".

Жители этих новых регионов зачастую сталкиваются с проблемами, в частности, с оформлением социальных выплат, документов, в поиске работы и многими другими, и единый интернет-портал мог бы стать оптимальной площадкой, где бы собирались и актуализировались все важнейшие сведения; на портале должен быть предусмотрен и доступ к Госуслугам, считает лидер единороссов.

Единый портал мог бы также объединить организации, которые готовы поддерживать жителей новых регионов, добавил Медведев.

Члены Генсовета проголосовали за такую инициативу.

Дмитрий Медведев Единая Россия ДНР ЛНР
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