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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

"Единая Россия" утвердила руководителей 16 регионов во главе выборных партсписков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Генеральный совет "Единой России" утвердил лидеров партийных списков на выборах в законодательные собрания в 16 регионах страны, ими стали главы этих субъектов.

Такое решение озвучил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Среди лидеров списков также руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Члены Генсовета проголосовали за их кандидатуры.

"Участники, предложенные Генсоветом, проходят предварительное голосование в упрощенном порядке", - сказал Турчак.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов.

Владимир Сальдо ДНР Денис Пушилин Евгений Балицкий ЛНР Единая Россия Леонид Пасечник
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