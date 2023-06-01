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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Порода обрушилась в шахте в Ростовской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Специалисты выясняют причины обрушения породы в шахте "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 06.40 мск поступила информация об обрушении породы в штреке шахты "Октябрьская-Южная". На момент обрушения на данном участке находились 10 человек, выходят самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что погибших и пострадавших нет, причины обрушения выясняются.

Ростовская область МЧС шахта Октябрьская-Южная
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