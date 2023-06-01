Все горняки из шахты с задымлением в Ростовской области вышли на поверхность

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Горняки из шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где утром в четверг произошло ЧП, смогли выбраться на поверхность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Все шахтеры вышли", - говорится в сообщении.

Министерство промышленности Ростовской области в свою очередь сообщает о приостановке работы шахты в хуторе Ягодинка Октябрьского района Ростовской области из-за задымления.

"Сегодня в шахте "Октябрьская-Южная", расположенной в хуторе Ягодинка, произошло задымление. Причины задымления в настоящее время устанавливаются. Работа на шахте временно приостановлена до завершения расследования и уточнения причин", - говорится в сообщении Минпрома региона.

Как сообщили в МЧС Ростовской области, "по уточненной информации, в шахте "Октябрьская-Южная" произошло нарушение в работе электроподстанции без последующего горения. Обрушений породы не произошло".

Ранее МЧС региона сообщило, что в шахте "Октябрьская-Южная" произошло обрушение породы. На данном участке находились десять человек, никто не пострадал.