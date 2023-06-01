Пряничный музей открылся под Тулой

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Музей белевского пряника открылся в городе Белеве Тульской области, сообщила пресс-служба облправительства.

"Открытие частного музея в малом историческом городе, получившем свое развитие в рамках празднования 500-летия Тульского Кремля как одном из городов Большой засечной черты - удачный пример комплексного формирования территории", - отметила заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина.

Рецептура белевского пряника была разработана ещё в дореволюционной России, но только в 2016 году тульские специалисты смогли ее возродить.

Экспозиция музея знакомит с традиционным белевским продуктом, историей его появления и восстановления. Подобрана коллекция чугунных пряничных форм, применявшихся в России наравне с деревянными.

На территории музея расположены производственные мастерские и дегустационный зал, где гости могут стать участниками процесса приготовления пряника и освоить технологию его выпечки.

Новый музей вошел в состав Центра развития народных промыслов, созданного в Белеве.

В настоящее время планируется включение Музея белевского пряника в туристические маршруты.

Белев известен в первую очередь производством знаменитой белевской пастилы, как Тула - пряниками.

Белевская пастила - это главное детище известного русского купца Амвросия Прохорова. Этот продукт поставлялся на экспорт с 1881 года, к царскому двору, столу высоких особ Франции, Испании и Италии, Болгарии и Грузии. Пастила продавалась только в фирменном фамильном магазине в Москве. Она изготавливается вручную из ароматной мякоти печеных антоновских яблок, выращенных в специально посаженных вокруг Белева яблочных садах.

В настоящее время выпускается более десяти видов пастилы - классическая, с кусочками вишни и корицей, малиной, клюквой, клубникой, медом, орехами, яблоками и корицей, а также постная и в сушеном виде.

Белев расположен на левом берегу Оки, в 114 км к юго-западу от Тулы. Основан в 1147 году. Со второй половины XVI века крепость Белев входила в засечную черту на южных окраинах России.