Минсельхоз не увидел "массового тренда" на рост цен на сладости в РФ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз не видит "массового тренда" на повышение цен на кондитерские изделия в РФ.

"Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует. Несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности", - говорится в сообщении ведомства.

При этом Минсельхоз отмечает, что динамика цен на муку и яйца благодаря принятым правительством РФ мерам не превышала темпы инфляции. Так, по его данным на 12 января, стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яйца подорожали на 7,7%.

При этом министерство признает, что "на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей".

Как сообщили "Известия" во вторник, производители сладостей уведомили торговлю о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля из-за роста издержек. Речь идет о крупнейших компаниях рынка: Mondelez, Ferrero, "Объединенные кондитеры", "Хлебпром". Компания "Славянка" также намерена пересмотреть стоимость продукции.

По данным Росстата, в 2021 году цены на кондитерские изделия в РФ повысились на 10%. Больше всего подорожали мучные сладости – на 11,8%. Так, цены на печенье повысились на 12,9%, на пряники – на 11,9%. Шоколад и сахаристые кондитерские изделия подорожали на 8,2%.