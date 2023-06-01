Мишустину продемонстрировали противоударные свойства российского планшета

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министру Михаилу Мишустину на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в нижнем Новгороде показали отечественный планшет, названный в честь Казимира Малевича, и продемонстрировали противоударные свойства гаджета.

Планшет "Kvadro" продемонстрировали на стенде компании Yadro (ООО "КНС групп"). Он назван "Kvadro_M" - "Квадрат Малевича".

Мишустин подержал планшет в руках, заметив, что по сравнению с зарубежными аналогами он "чуть тяжелее, но лиха беда начала". На это производители продемонстрировали главе правительства противоударные характеристики девайса, с размаху бросив его об пол.

По словам руководителей компании, с 2024 года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре, "все остальное в нем уже российское".

Мишустин попросил ему показать готовый экземпляр.

Глава правительства также получил от руководства ГК Yadro приглашение посетить их предприятие в особой экономической зоне "Дубна", где в октябре планируется открытие завода полного цикла по производству оборудования для вычисления и обработки данных. Мишустин приглашение принял.