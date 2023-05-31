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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Создание базовых станций Yadro в рамках форвардных контрактов оценивается в 25 млрд рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Стоимость проекта ГК Yadro по созданию отечественных базовых станций в рамках форвардных контрактов, заключенных с крупнейшими телеком-операторами, оценивается более чем в 25 млрд рублей, сообщил глава компании Алексей Шелобков на конференции ЦИПР.

Он уточнил, что по условиям проекта 50% его стоимости будут профинансированы за счет собственных средств ГК Yadro, еще 50%, как ожидается, составят субсидии.

По словам Шелобкова, на данный момент компания завершила работы, связанные с разработкой архитектуры будущих продуктов. Также завершен первый этап строительства завода по производству базовых станций, часть производственных линий уже запущена.

Дорожная карта проекта предусматривает, что основной этап строительства завода будет завершен в декабре 2023 года. Также в декабре планируется провести "ранние" полевые испытания прототипов базовых станций. Полевые испытания с первыми образцами радиомодулей и модулей цифровой обработки пройдут в июле 2024 года, уточняется в документе.

Планируется, что серийное производство базовых станций первого поколения стартует в декабре 2025 года. В дальнейшем компания планирует поэтапное расширение функционала базовых станций, выпуск станций следующего поколения и повышение производительности (планируется до декабря 2028 года).

По словам Шелобкова, в компании уверены, что разрабатываемые станции имеют "максимальный экспортный потенциал", потому что в мире мало производителей, которые такое оборудование выпускают. В частности, Yadro смотрит на рынки Азии и Африки, где только сейчас начинают масштабировать сети сотовой связи, особенно с точки зрения передачи данных.

Еще один производитель, с которым операторы заключили форвардные контракты - ООО "Булат". Как сообщил его гендиректор Александр Комаров, компания будет готова представить серийные образцы базовых станций к весне - началу лета 2024 года. "Осенью 2024 года на сети, мы рассчитываем, что решение с нашим программным обеспечением будет работать в достаточном объеме, в достаточных масштабах", - сказал он.

Стоимость контракта с ООО "НТЦ Протей" на создание ПО для ядра мобильной сети составляет 2 млрд рублей, сообщил вице-президент компании Владимир Фрейнкман. Срок исполнения контракта - март 2025 года, когда планируется коммерческий запуск продукта на сети Tele2.

Крупнейшие российские телеком-операторы - "Ростелеком" (владеет сотовым оператором Tele2), "Мегафон" и "Вымпелком" - заключили с российскими производителями форвардные контракты на производство телеком-оборудования и ПО для сетей связи. Совокупная стоимость контрактов составляет около 100 млрд рублей, говорил глава Минцифры Максут Шадаев.

Максут Шадаев Yadro Булат Алексей Шелобков Протей Александр Комаров Владимир Фрейнкман
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