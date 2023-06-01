Минобороны РФ заявило об отражении трех украинских атак в Белгородской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что отбили атаки украинских сил, которые с применением танков пытались прорвать границу в Белгородской области.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области", - отметили в ведомстве.

"Силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

Там заявили, что нарушений государственной границы не допущено.

Минобороны РФ заявило, что применяло армейскую авиацию, ракетные войска и артиллерию для отражения атак украинских сил у границы Белгородской области.

"Армейской авиацией Западного военного округа нанесено 11 ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара", - сообщили в ведомстве в четверг.

Там заявили, что украинская сторона предприняла попытки атак около 3:00 по московскому времени после "интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области"

"В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены", - говорится в сообщении ведомства

По данным Минобороны РФ, на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", один пикап.