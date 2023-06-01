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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Белгородский губернатор сообщил о новых обстрелах

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранение в результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Под обстрелом ВСУ - сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, в селе Козинка Грайворонского округа пострадавших нет.

"Горят два частных жилых дома. Информация по разрушениям в населенных пунктах уточняется", - сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что в четверг при обстрелах города Шебекино пострадали девять местных жителей. Еще два человека - сельские учителя - пострадали в четверг при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа.

Территория Шебекинского городского округа подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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