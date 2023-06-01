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"Автотор" с июня повышает зарплату работникам на 18-25%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" повышает с 1 июня заработную плату сотрудникам на 18-25%, сообщила пресс-служба компании.

Документ о повышении зарплат 14 апреля подписал председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов.

С 1 июня зарплата рабочих увеличивается через повышение тарифных ставок до 20%. Кроме того, увеличен размер надбавки за наставничество и расширено ее применение. Утверждены повышенные оклады для инженерно-технического персонала. Внесены и некоторые другие изменения в систему оплаты труда персонала.

"Повышение заработной платы работникам предприятия является частью стратегического плана развития, направленного на создание производства электромобилей и автокомпонентов. В ближайшее время мы приступим к реализации программы по переобучению и повышению квалификации персонала. Каждый рабочий в сборочном производстве должен в течение периода от 8 месяцев до 2 лет освоить все технологические операции на сборочном конвейере. Это позволит повысить производительность труда и быстрее адаптировать производство к новым условиям", - сказал Горбунов через пресс-службу.

К началу 2024 года при выполнении производственного плана ожидается следующий этап повышения заработной платы. При этом тринадцатая зарплата, все надбавки, премии и доплаты, а также социальные льготы и гарантии будут сохранены.

Сейчас на "Автоторе" работают более 2,8 тысячи человек.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних также прекращен в начале октября 2022 года.

Сейчас "Автотор" собирает различные модели китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM. План производства всех марок в 2023 году составляет до 100 тысяч автомашин.

Автотор Валерий Горбунов Калининградская область
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