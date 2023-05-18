УАЗ с июня повысит зарплату на 7%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Ульяновский автозавод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс"), с 1 июня на 7% повысит заработную плату сотрудникам, сообщила пресс-служба "Соллерса".

Это второе повышение в текущем году, в марте зарплата была проиндексирована на 5%.

"Сегодня средняя зарплата на УАЗ выше средней по региону. В 2021 году проводилось повышение заработной платы на 6%, в 2022 -на 10%", - сообщила пресс-служба, комментируя распространенную в интернете информацию о протестах рабочих предприятия по поводу низкой зарплаты.

По данным пресс-службы, средняя зарплата на производстве - 41 тыс. рублей, предприятие работает стабильно по федеральному графику и полностью обеспечено заказами на 2023 год.

"После рабочей смены проходила плановая встреча работников с генеральным директором. Такие мероприятия проводятся еженедельно в разных производствах после окончания рабочей смены, либо в перерывах. Обсуждались вопросы, в том числе и по повышению зарплаты", - отметила пресс-служба в ответ на распространенные в сети видеозаписи собрания рабочих.

Между тем прокуратура Засвияжского района Ульяновска объявила о проведении проверки распространенной в интернете информации о нарушении трудовых прав работников УАЗа. Прокуратура намерена проанализировать вопросы своевременности и полноты выплаты трудовому коллективу заработной платы.

"При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в официальном телеграм-канале прокуратуры Ульяновской области.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что губернатор региона Алексей Русских в четверг запланировал встречу с гендиректором УАЗа Алексеем Спириным, руководителем профсоюза автозавода, а также с министром экономики региона Николаем Зонтовым, который отвечает за промышленность и тему повышения зарплат в отраслях.

В феврале со ссылкой на губернатора Русских сообщалось о планах УАЗа индексировать на 12% зарплаты в текущем году.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), перезапущенный в конце ноября завод по производству LCV в Елабуге (бывшее СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.