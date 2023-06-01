Бортников заявил в Минске о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в СНГ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Запад хочет дестабилизировать ситуацию в СНГ путем резкого повышения конфликтного потенциала, заявил в Минске директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников. Его слова приводит "БелТА".

"Коллективный Запад взял курс на дестабилизацию стран Содружества и Союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала на всем пространстве СНГ и у его рубежей", - сообщил Бортников на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.

По данным Бортникова, на западном направлении ускоренными темпами наращивается военное присутствие НАТО. В Польшу, прибалтийские страны и Румынию перебрасываются крупные воинские контингенты, тяжелая техника и боевая авиация.

"Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной работы против Беларуси. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдову, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья и Гагаузии. Вблизи границы Союзного государства регулярно проводятся учения и боевое слаживание сил НАТО, а также украинских и молдавских спецслужб, - отметил Бортников.