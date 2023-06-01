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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Европарламент призвал усилить защиту от иностранного вмешательства в выборы 2024 года

Депутаты призвали все страны ЕС запретить TikTok и антивирусы "Лаборатории Касперского"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Европарламент на пленарной сессии в Брюсселе утвердил отчет с призывом к созданию скоординированной стратегии по повышению устойчивости Евросоюза к иностранному вмешательству и манипуляциям с информацией и для защиты европейских выборов 2024 года.

Документ с текстом предупреждения от специального комитета по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС поддержали 469 депутатов, против проголосовал 71, 75 воздержались, сообщила пресс-служба Евпропарламента.

По мнению евродепутатов, "иностранное вмешательство, дезинформация и атаки на демократию, вероятно, будут продолжаться во все больших масштабах и станут более изощренными в преддверии выборов в Европейский парламент в июне 2024 года".

В отчете говорится, что необходимо противодействовать попыткам вмешательства в работу онлайн-платформ, критической инфраструктуры и стратегических секторов, в избирательные процессы, а также кибератакам и скрытому финансированию политической деятельности иностранными субъектами.

"Особое внимание в отчете уделяется вмешательству России и Китая в Евросоюзе, в странах-кандидатах на вступление в ЕС, включая Западные Балканы, и в странах глобального Юга", - говорится в коммюнике.

Депутаты Европарламента рекомендуют "запретить TikTok на всех уровнях национальных правительств (стран ЕС) и в учреждениях Европейского союза и призывают Совет (ЕС) и (Европейскую) комиссию исключить использование оборудования и программного обеспечения от производителей из стран с высоким уровнем риска, в частности, Китая и России, таких как ByteDance, Huawei, ZTE, Касперский, NtechLab или Nuctech".

TikTok ZTE ByteDance Европарламент Китай Лаборатория Касперского Западные Балканы
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