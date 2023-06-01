Регионам выделят 16 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство выделяет в этом году 16 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи в регионы, в этом социальном проекте участвует в том числе "ГАЗ", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства 1 июня посетил "ГАЗ" и пообщался с работниками. Ему задали вопрос, будет ли "ГАЗ" участвовать в дальнейшем в социальных проектах и поставлять машины скорой помощи и для перевозки детей.

"Будут. 16 миллиардов рублей было соответственно у нас расходов на автобусы и на скорые помощи", - ответил премьер.

Мишустин отметил, что благодаря этой программе будет направлено в регионы около тысячи машин скорой помощи и около трех тысяч автобусов для образовательных учреждений.

"ГАЗ тоже участвует в этой программе. Сейчас очень важный проект есть. По решению президента выделено 50 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта, и я знаю, что "ГАЗ" будет участвовать в этом проекте. Это очень важно. Как раз это социальная направленность и перевозка детишек в школы, и машины скорой помощи", - отметил глава правительства.