Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Регионам выделят 16 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство выделяет в этом году 16 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи в регионы, в этом социальном проекте участвует в том числе "ГАЗ", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства 1 июня посетил "ГАЗ" и пообщался с работниками. Ему задали вопрос, будет ли "ГАЗ" участвовать в дальнейшем в социальных проектах и поставлять машины скорой помощи и для перевозки детей.

"Будут. 16 миллиардов рублей было соответственно у нас расходов на автобусы и на скорые помощи", - ответил премьер.

Мишустин отметил, что благодаря этой программе будет направлено в регионы около тысячи машин скорой помощи и около трех тысяч автобусов для образовательных учреждений.

"ГАЗ тоже участвует в этой программе. Сейчас очень важный проект есть. По решению президента выделено 50 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта, и я знаю, что "ГАЗ" будет участвовать в этом проекте. Это очень важно. Как раз это социальная направленность и перевозка детишек в школы, и машины скорой помощи", - отметил глава правительства.

Михаил Мишустин Правительство ГАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Белгороде при взрыве пострадали два человека

Мошенники в I квартале похитили у клиентов банков 4,5 млрд рублей

Мошенники в I квартале похитили у клиентов банков 4,5 млрд рублей
Убийство Владлена Татарского

Суд оставил Дарью Трепову в СИЗО до 2 сентября

Глава УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики со стороны министра

Книга об Антоне Носике вошла в список финалистов "Большой книги"

Книга об Антоне Носике вошла в список финалистов "Большой книги"

Белгородский губернатор сообщил о новых обстрелах

Платформу Medium в России заблокировали из-за фейков об СВО

Urals в мае подешевела в годовом измерении в 1,5 раза, до $53,34 за баррель

Urals в мае подешевела в годовом измерении в 1,5 раза, до $53,34 за баррель

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Правительство подготовит план действий по развитию венчурного рынка в сфере ИТ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });