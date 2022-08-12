Госзаказы на "скорые" и школьные автобусы будут авансироваться на 100%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Госконтракты на поставку в регионы автомобилей скорой помощи и школьных автобусов, исполнителями которых традиционно выступают группа "ГАЗ" и входящий в "Соллерс Авто" УАЗ, в 2022 году будут авансироваться в размере 100% от стоимости, следует из проекта постановления Минпромторга.

Проект опубликован на сайте regulation.gov.ru. Документ предполагает, что регулятор будет наделен правом выплачивать поставщику аванс в размере 100% по госконтрактам на поставку соответствующей техники с ее доставкой в регионы.

Поставщики школьных автобусов и автомобилей скорой помощи вынуждены обращаться в банки для получения оборотных средств, достаточных для закупки комплектующих и оборудования, например, медицинского оборудования для скорых, говорится в пояснительной записке к проекту. Поставщики также несут расходы по доставке техники, отметили в министерстве.

Предоставление поставщикам аванса в размере до 100% от цены госконтракта позволит им минимизировать объем кредитов для производства и доставки техники, считают в Минпромторге.

Такой же порядок авансирования госконтрактов на школьные автобусы и машины скорой помощи был предусмотрен и по контрактам 2021 года.

Правительство в прошлые годы ежегодно выделяло в среднем по 10 млрд рублей на соответствующие госзакупки. В 2020 и 2021 годах на фоне пандемии на эти цели было выделено по 15 млрд руб.

Исходя из данных Минпромторга и правительства, в 2016-2021 годах российские автопроизводители получили госзаказы на поставку в регионы в общей сложности более 27,3 тысячи машин скорой помощи и школьных автобусов на сумму свыше 65 млрд рублей (11,6 тысячи скорых и 15,7 тысячи автобусов).