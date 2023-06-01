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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Минпромторг планирует удовлетворить спрос на чипы для банковских карт к концу 2024 г.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает, что российские производители микроэлектроники смогут полностью удовлетворить спрос на чипы для банковских карт к концу 2024 года, заявил журналистам замглавы министерства Василий Шпак.

"Рассчитываем, что на 100% существующий спрос на банковские карты внутри страны внутренним производством мы сможем обеспечить к концу 2024 года силами местных производителей, имея ввиду "Микрон" и "НМ-Тех", - сказал Шпак в кулуарах конференции ЦИПР.

Он отметил, что сейчас "Микрон" полностью выполняет взятые на себя обязательства перед российскими производителями банковских карт.

Отвечая на вопрос о ситуации с производством чипов для биометрических загранпаспортов, Шпак заявил, что сложности, возникшие с их поставками в феврале, устранены.

"Выпуск чипов для загранпаспортов нового образца не прекращался. Он как шел, так и идет в полном соответствии с заключенными контрактами.

В моменте "Микрон" со своими производственными мощностями оказался не готов перекрыть тот спрос, который возник. Плюс на это наложились определенные проблемы, связанные с обеспечением производства необходимой химией и сырьем. Теперь все вопросы решены, "Микрон" работает штатно в рамках контрактных обязательств существующих графиков", - сказал замглавы Минпромторга.

Он уточнил, что сейчас на "Микроне" законтрактовано 4 млн чипов для загранпаспортов, из них 1,5 млн уже произведены.

В начале февраля был приостановлен прием заявлений на изготовление паспортов нового образца, содержащих биометрические данные. Тогда в "Гознаке" объяснили это повышенным спросом на загранпаспорта и на микросхемы, используемые при их производстве.

Минпромторг Микрон НМ-Тех
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