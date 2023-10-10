Господдержка микроэлектроники в 2024 году составит 210 млрд рублей

Доля отечественной продукции к 2030 года, по плану Минпромторга, должна достичь 70%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Государство в 2024 году выделит на поддержку отрасли микроэлектроники 210 млрд рублей, в 2023 году из бюджета на это было направлено уже 147 млрд рублей, целевой ориентир для отрасли - достижение к 2030 году доли отечественной продукции в 70%, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Государство кратно повысило уровень финансирования: еще в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 млрд рублей по году, в нынешнем году они составили уже 147 млрд рублей, а в следующем превысят 210 млрд. Это позволяет нам одновременно выстроить полноценную систему управления отраслью и обеспечить ее всестороннюю поддержку", - сказал онна форуме "Микроэлектроника 2023".

По словам вице-премьера, поддержка прежде всего "нацелена на создание широкой линейки программно-аппаратных решений для всех сфер применения".

"В этом направлении мы движемся достаточно быстро. Только за 9 месяцев нынешнего года реестр электронной продукции пополнился более чем на 70%", - сообщил он.

Одним из ключевых направлений поддержки, по его мнению, должно стать электронное машиностроение с учетом того, что поставки оборудования из-за рубежа с прошлого года ограничены. В частности, Россия планирует разработать собственные литографы для печати микросхем.

"Уже в следующем году мы рассчитываем получить наш литограф для топологии 350 нанометров, а к 2026 году - опытный образец литографа на 130 нанометров, - сказал вице-премьер. - Это пока скромные параметры - 130 нанометров, к чему мы идем в ближайшие годы. Но если мы говорим в комплексе 130 нанометров - это полностью завод под ключ. По каким-то элементам мы уже и в следующем году будем иметь возможность оснащать наши предприятия 90 нанометров и двигаться дальше: 65, 45 38 и дальше".

"В целом планируем к 2030 году заместить около 70% всех оборудования и материалов, используемых в базовых технологических процессах. Параллельно должны занять такую же долю на рынке конечной продукции и практически полностью удовлетворить потребности государственного сектора", - сказал Мантуров.

По мере появления отечественных образцов Минпромторг будет корректировать перечень продукции для параллельного импорта, в рамках которого сейчас в Россию ввозится не производящаяся в стране электронная продукция.

Затраты государства на развитие микроэлектроники распределены по различным госпрограммам, в том числе "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" и "Научно-технологическое развитие РФ". В 2023м году на реализацию госпрограммы "Развитие радиоэлектронной промышленности" предусмотрено выделение 53,8 млрд рублей. Согласно сводной бюджетной росписи, на 1 сентября 2023 года расходы по этой программе составили 47,7 млрд рублей. Согласно проекту федерального бюджета на 2024 год, бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий этой госпрограммы составят в 2024 году 126,3 млрд рублей (в бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на эти цели в 2024 году планировалось направить 129,4 млрд рублей).

Планируемое сокращение объема бюджетного финансирования этой госпрограммы объясняется, в частности, уменьшением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий российским компаниям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей (на 2,3 млрд рублей в 2024 году). В 2024-2026 годах объем таких субсидий будет составлять около 14 млрд рублей ежегодно.

Такой же объем средств планируется направить в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ" на субсидии российским компаниям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. В 2024-м и 2025 годах на эти цели предполагается направлять по 13,9 млрд рублей, в 2025 году - 14,7 млрд рублей.

Кроме того, по этой же программе намечено предоставлять компаниям субсидии на финобеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники (4,2 млрд рублей в 2024 году).