Российские ИТ-компании подписали хартию о потолке роста цен на свое ПО

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские ИТ-компании подписали хартию о добровольном ограничении разработчиками ПО опережающего годового роста цен на свое программное обеспечение. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, состоявшегося в рамках конференции ЦИПР.

Замглавы Минцифры Максим Паршин уточнил, что согласно хартии рост цен будет ограничен уровнем инфляции плюс 15%.

"Речь идет не о заморозке цен, речь идет о некоем разумном ограничении. Это инфляция плюс 15%", - сказал Паршин в ходе церемонии подписания документа.

По его словам, в Минцифры считают установленный размер ограничения роста цен сбалансированным.

"Конечно, компаниям требуются ресурсы для развития бизнеса, продуктов. Но не должно быть так, что эти ресурсы получаются за счет некоего злоупотребления сложившимся положением на рынке. Рост должен быть в основном за счет объемов продаж, числа проданных лицензий, объема оказанных услуг. Но и рост цен в общем возможен, но опять же в каких-то разумных обоснованных пределах", - сказал замминистра.

Помимо установления потолка роста цен, участники хартии также договорились о том, что, выводя на рынок новое, более функциональное ПО того же класса, они будут минимум год сохранять и поддерживать прежний продукт, ограничив предельное годовое повышение цены на него вышеуказанным максимальным ценовым порогом.

Предпосылками к подписанию хартии стали риски значительного повышения стоимости замещающего ПО для клиентов из числа госкорпораций и госорганов, которые связаны с необходимостью срочного и экономически затратного перехода с иностранного на отечественное ПО, рассказали участники подписания хартии.

"Ценовая хартия имеет предупредительный характер и направлена против излишнего повышения цен на уже существующее ПО, используемое для замещения импорта. В целом в индустрии господствует понимание необходимости соблюдения баланса интересов разработчиков ПО и их клиентов. Все мы находимся в одной лодке", - сказал президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров.

По словам исполнительного директора ассоциации АПКИТ Николая Комлева, хартия ориентирована на решение масштабной задачи – вынужденно ускоренного импортозамещения всех секторов экономики. "АПКИТ в целом придерживается принципов свободной, конкурентной модели экономики, в том числе ценообразования. Самоограничение бизнеса в этой сфере мы рассматриваем как важную, социально ответственную, но временную меру", - добавил он.

Инициаторами и подписантами документа стали ведущие отраслевые ИТ-ассоциации страны – АПКИТ, Руссофт, АРПП "Отечественный софт". Среди компаний, первыми присоединившихся к хартии – 1С, "Базальт СПО", "Лаборатория Касперского", "МойОфис" и многие другие.