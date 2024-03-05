В "Руссофте" допустили полную остановку роста продаж российских разработчиков ПО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Темп роста продаж российских разработчиков ПО может снизиться по итогам 2024 года до 25% с приблизительно 30% в 2023 году, заявил журналистам президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров.

"Рост совокупного дохода софтверных компаний в 2022 и 2023 годах составил, соответственно, 35% и 30% (предварительная оценка - ИФ), - сказал Макаров. - В 2024 году совокупный доход отрасли может вырасти на 25-30%. По мере реализации проектов по импортозамещению рост дохода будет сокращаться из-за сравнительно небольшого объема российского рынка. В течение пяти лет, когда все будет импортозамещено, рост может прекратиться".

Гендиректор компании "Наумен" Игорь Кириченко также отметил, что 2023 и 2024-й - завершающие в части импортозамещения. За ближайшие год-два проекты по импортозамещению в массе должны закончиться.

Впрочем, часть участников рынка считает, что ситуация не так однозначна. Так, по словам директора по развитию компании "Труконф" (разработчик средств корпоративных коммуникаций) Дмитрия Одинцова, в 2022-2023 годах рост рынка видеоконференцсвязи (ВКС) составлял 40-45%. В настоящее время он оценивается в 20 млрд рублей. При этом Одинцов отметил, что в госсегменте импортозамещение в области ВКС действительно фактически завершено - на долю российских решений приходится 95% используемого коммуникационного ПО.

В то же время, по его словам, лишь 33% российских заказчиков используют только российские ВКС-продукты. Еще 30% работают и с российскими, и с зарубежными продуктами, а 31% - только зарубежное коммуникационное ПО.

"Рост возможен за счет уменьшения доли иностранных вендоров, - сказал Одинцов. - Их доля все еще велика за счет коммерческих заказчиков, которые привыкли работать с импортными ВКС-решениями".

Он считает, что дальнейший рост бизнеса компании (как и других крупных игроков в этом сегменте) будет связан с зарубежными рынками: "Нужен опыт работы с зарубежными заказчиками - без этого развиваться будет проблематично".

Значительного роста "своего" сегмента рынка ожидает и исполнительный директор компании "Киберпроект" (разработчик систем резервного копирования, защиты от утечек данных, инфраструктурного ПО) Елена Бочерова. По ее словам, объем российского рынка систем резервного копирования в 2022 году составил около 6 млрд рублей (данные Strategy Partners) и к 2030 году он вырастет, как предполагается, до 22 млрд рублей. Причем, если в 2022 году на долю российских разработчиков приходилось только около 20% этого рынка, то в 2030 эта доля может вырасти до 90%.

Кириченко считает, что дальнейший рост рынка российского ПО может быть обеспечен не столько импортозамещением, сколько цифровой трансформацией.

"Компании (заказчики - ИФ) возвращаются к вопросу "что дальше?" в части использования новых технологий, - сказал Кириченко. - 2024 год - начало возврата к цифровой трансформации".

При этом он отметил, что у половины компаний-заказчиков стратегии цифровой трансформации малоактуальны и сейчас они заняты их коррекцией. В дальнейшем эти стратегии еще предстоит реализовать с использованием продуктов российских разработчиков ПО.

В то же время участники рынка согласны, что российским компаниям необходимо осваивать зарубежные рынки. Причем именно сейчас, когда на рынках дружественных стран (прежде всего, стран БРИКС) сложилась благоприятная для российских разработчиков ситуация. Речь идет о том, что Россия доказала свою способность обеспечить решение задач по импортозамещению. А дружественные страны, в свою очередь, сейчас заинтересованы в снижении зависимости от "недружественных" IT-вендоров. В настоящее время альтернативой их решениям могут быть преимущественно продукты российских компаний. Однако через 2-3 года, по мнению Макарова, эта ситуация может измениться.

Кроме того, по мнению участников рынка, работа на зарубежных рынках позволит не только зарабатывать деньги, но и даст компаниям новые компетенции, будет способствовать их технологическому развитию.

"Мы должны ориентироваться на глобальный экспорт, на глобальный рынок, на рынок стран БРИКС, - отметил Макаров. - Иначе мы окуклимся внутри себя, будем разрабатывать для себя, замещать вчерашний день и пытаться сделать у себя на 1% мирового рынка лучшие в мире продукты - а это сделать невозможно".

Как сообщалось, осенью прошлого года "Руссофт" прогнозировал, что по итогам 2023 года совокупный оборот российских разработчиков ПО вырастет по сравнению с аналогичным показателем 2022-го на 24%.

"Это пока предварительный прогноз, который требует незначительной доработки, - говорил Макаров. - Из ожиданий компаний следует, что в текущем году совокупный оборот вырастет на 24%. Причем продажи на внутреннем рынке увеличатся на 36%, а на зарубежных рынках - сократятся на 24%".

В материалах "Руссофта" отмечалось, что по итогам 2023 года совокупный оборот российских разработчиков ПО поднимется почти до 2 трлн рублей с 1,6 трлн рублей по итогам 2022 года. Продажи на внутреннем рынке увеличатся до 1,5 млрд рублей с 1,1 трлн рублей годом ранее, а объем продаж на внешнем рынке составит около 413 млрд рублей (544 млрд рублей в 2022 году).