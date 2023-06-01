Белгородский губернатор сообщил о 13 пострадавших при обстрелах за минувшие сутки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о многочисленных обстрелах с украинской стороны, которые были зафиксированы на территории региона за минувшие сутки, 31 мая.

"В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населенных пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

По предварительным данным, различные повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, пять легковых автомобилей и один автобус, написал губернатор.

"В Белгородском районе зафиксировано пять прилетов. Все пришлись на село Щетиновка, по которому били артиллерией. Обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил глава региона.

По словам Гладкова, в Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, снаряд попал в участок дороги. В результате обстрела пострадал житель села Веселая Лопань. У него ранение правого предплечья, врачи оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор.

"В Валуйском горокруге зафиксировано 11 прилетов. По селам Новопетровка и Карабаново выпущено 5 и 6 минометных снарядов соответственно. Пострадавших нет. Различные разрушения получили 6 домовладений, поврежден автомобиль. В селе Новопетровка повреждена линия электропередачи", - сообщил Гладков.

По его информации, в Волоконовском районе из миномета и ствольной артиллерии обстрелян хутор Старый. Всего выпущено 17 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе зафиксировано 57 прилетов снарядов, сообщил Гладков.

"47 минометными снарядами обстреляно село Козинка, 7 минометных снарядов выпущено по пункту пропуска, три - по Горьковской т/а. Пострадавших нет. В селе Козинка различные повреждения зафиксированы в 5 частных домовладениях, одном административном здании, одном магазине. Произошёл обрыв линии электропередачи на четырех улицах", - написал губернатор.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка - зафиксировано три прилета снарядов, пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи и газоснабжения; к данному моменту, уточнил губернатор, все восстановлено. Повреждены также три домовладения и магазин.

По словам Гладкова, пять артиллерийских снарядов выпущено по селу Репяховка. Пострадавших нет, повреждения получили одно частное домовладение, написал губернатор.