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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Две женщины погибли при обстреле Шебекинского округа Белгородской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекинского городского округа, есть погибшие и раненые.

"ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжавшие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, у одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго - осколочные ранения ног. "В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2 (Белгорода - ИФ), вся необходимая медицинская помощь оказывается", - подчеркнул губернатор.

Кроме того, артобстрелу подверглось приграничное село в Волоконовском районе. Также обстрелян хутор в Валуйском городском округе.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекинский округ
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