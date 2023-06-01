Путин поддержал Воробьева в решении участвовать в выборах главы Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, решившего участвовать в очередных выборах главы региона.

"Все показатели у вас в норме, а по некоторым Московская область является лидером, поэтому заделы хорошие. Если у вас желание есть, и, самое главное, если люди вас поддержат, желаю вам дальнейших успехов", - сказал он на встрече с Воробьевым в ответ на соответствующую просьбу губернатора.

Выборы губернатора Московской области пройдут в сентябре.