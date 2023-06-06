Путин поддержал решение магаданского губернатора пойти на выборы в сентябре

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал желание губернатора Магаданской области Сергея Носова участвовать в выборах главы региона в сентябре. Носов сообщил ему о своем намерении и спросил его мнения.

"Что касается одобрения (участия в выборах - ИФ), здесь вопросов нет, но всё-таки самое главное - это поддержка людей", - ответил президент.

"У вас все получается. Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъём экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, а именно то, о чём мы говорили, - это социальная сфера", - сказал он Носову.

Он посоветовал главе Магаданской области напрямую работать с людьми и принимать во внимание их пожелания к власти.

Сергей Носов руководит Магаданской областью с мая 2018 года, в сентябре 2018 года он выиграл губернаторские выборы. До этого он шесть лет был мэром Нижнего Тагила.