Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Путин поддержал решение магаданского губернатора пойти на выборы в сентябре

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал желание губернатора Магаданской области Сергея Носова участвовать в выборах главы региона в сентябре. Носов сообщил ему о своем намерении и спросил его мнения.

"Что касается одобрения (участия в выборах - ИФ), здесь вопросов нет, но всё-таки самое главное - это поддержка людей", - ответил президент.

"У вас все получается. Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъём экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, а именно то, о чём мы говорили, - это социальная сфера", - сказал он Носову.

Он посоветовал главе Магаданской области напрямую работать с людьми и принимать во внимание их пожелания к власти.

Сергей Носов руководит Магаданской областью с мая 2018 года, в сентябре 2018 года он выиграл губернаторские выборы. До этого он шесть лет был мэром Нижнего Тагила.

Сергей Носов Владимир Путин Магаданская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белгородский губернатор заявил, что противника на территории области нет

Подъем уровня воды в районе Каховской ГЭС достиг максимальной отметки в 11 метров

СКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭС

СКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭС

Суд досрочно освободил из колонии экс-главу антикоррупционного главка МВД РФ Сугробова

Москалькова выявила переполненные СИЗО в 22 регионах и Москве

Кремль отверг обвинения в причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

Кремль отверг обвинения в причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

В Кремле заявили о достаточных запасах воды для обеспечения Крыма

В Чувашии выявлен случай отравления сидром

Режим ЧС введен в Новой Каховке после повреждения ГЭС

Режим ЧС введен в Новой Каховке после повреждения ГЭС

Фонд Wikimedia оштрафован еще на 3 млн руб. за неудаление информации из "Википедии"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });