Минстрой заверил, что сокращение строительных процедур не влияет на безопасность

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сокращения обязательных процедур при строительстве объектов никак не влияет на их безопасность, заявил в пятницу глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

"Система безопасности – это отдельная часть в общем-то процесса и строительства, и промышленного производства, и самого факта проведения строительно-монтажных работ, в этой части мы ни в коей мере не снижаем уровень безопасности", - сказал Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он пояснил, что при сокращении количества обязательных процедур и переходе их в добровольные речь не идет об их безосновательной отмене, здесь будут решать вопрос проектировщики проектов.

"Это задача уже специалистов, которые учились этому, это уже вопрос экспертного органа и ответственность именно проектировщиков, которые принимают решения, главные архитекторы проекта, главные инженеры проекта. Они должны быть квалифицированными, они должны иметь соответствующие навыки и этому учиться, чтобы принимать решения, и чтобы эти решения были безопасными", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что к 1 сентября будет сформирован единый реестр документов, сведений, материалов и согласований, необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства. Он заменит действующий исчерпывающий перечень.

"Количественная оптимизация инвестиционно-строительного цикла будет продолжаться и дальше, но сейчас наше ведомство прорабатывает ряд решений, которые качественно усовершенствуют регулирование отрасли. Они станут основой для существенного снижения административной нагрузки на застройщиков и сокращения сроков реализации строительных проектов", - комментировал Файзуллин в мае.