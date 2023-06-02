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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Порт Бердянска попал под обстрел ВСУ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Территория Бердянского морского торгового порта на берегу Азовского моря в юго-восточной части Запорожской области попала в пятницу под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - сказал он.

ГУП Запорожской области "Бердянский морской торговый порт" возобновило работу после разминирования 30 июня 2022 года. В настоящее время, как сообщалось, порт занимается в основном отгрузкой зерна.

Бердянск Украина Азовское море Запорожская область
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