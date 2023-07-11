В экстренных службах сообщили о ракетном обстреле Бердянска со стороны ВСУ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бердянск на берегу Азовского моря в юго-восточной части Запорожской области попал во вторник под ракетный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Большая часть ракет сбита над морем в районе Бердянского торгового морского порта системой ПВО ВС РФ. Одно попадание зафиксировано на территории городского предприятия", - сказал он.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

ГУП Запорожской области "Бердянский морской торговый порт" возобновило работу после разминирования 30 июня 2022 года. В настоящее время, как сообщалось, он занимается, в основном, отгрузкой зерна.