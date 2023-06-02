Ущерб АПК РФ от африканской чумы свиней и гриппа птиц в 2022 году составил 3 млрд руб.

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ущерб агропромышленному комплексу (АПК) России от особо опасных болезней животных остается очень значительным, только от африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц в 2022 году он составил 3 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Это прямые потери нашего АПК, и в итоге они сказываются на конечных ценах на продукты", - отметил он на годовом заседании коллегии ведомства в пятницу в Москве.

В связи с этим министр призвал руководителей регионов "постоянно контролировать вопрос на местах в диалоге с Минсельхозом, Россельхознадзором и региональными ветслужбами". "На федеральном уровне сделано все необходимое, - подчеркнул он. - В том числе на закупку вакцин и средств диагностики, которые бесплатно доводятся до регионов, ежегодно направляются весомые средства. В 2023 году это 3,7 млрд рублей".

Говоря о качестве продукции, Патрушев заявил, что "здесь аграрный сектор объективно в числе передовиков, активно применяет возможности цифровизации". Более 10 информационных систем создано Россельхознадзором. В 2022 году Минсельхоз внедрил систему прослеживаемости зерна. На первом этапе в нее были интегрированы производители, в этом году подключены переработчики. "То есть появилась возможность отслеживать всю цепочку", - отметил министр.

"Кроме того, в этом году должна завершиться подготовка к запуску в тестовом режиме системы учета племенных животных", - сообщил Патрушев. Ведомство также планомерно интегрируется с порталом госуслуг. В 2022 году реализовано 11 цифровых услуг в сфере АПК. "В текущем году выведем на портал все госулуги, которые оказываются, и их количество возрастет до 24", - сказал он.