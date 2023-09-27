Выплаты агростраховщиков по АЧС свиноводам увеличатся в 6-7 раз в 2023 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В России в 2023 году объем выплат по реализовавшимся рискам заболевания животных африканской чумой свиней может увеличиться в 6-7 раз по сравнению с 2022 годом, сказал "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Показатель общих выплат по АЧС на конец 2023 года составит 1,3-1,4 млрд рублей против более 200 млн рублей по итогам 2022 года, полагает глава НСА.

Он отметил, что с начала января этого года по 15 сентября насчитывалось 45 вспышек АЧС, "еще одна была зарегистрирована в Краснодарском крае вчера", таким образом, общее число вспышек АЧС достигло 46", уточнил Биждов. "В настоящее время идет активное урегулирование убытков, заявленных по АЧС в Приморском крае", - добавил он.

География распространения заболевания животных расширяется, санитарные меры по предупреждению рисков заболевания, связанных с забоем поголовья свиней, также несут убытки аграриям.

Так, по данным НСА, в январе этого года было зарегистрировано 3 вспышки АЧС - в Курской, Самарской областях и ДНР, столько же в феврале - в Астраханской и Костромская областях, а также в Приморском крае.

В марте АЧС фиксировалась в 4 регионах страны - Волгоградской и Саратовской областях, Красноярском крае и ДНР, в апреле в 2 регионах - Костромской и Самарской областях. В мае - в Красноярском и Приморском краях, в Саратовской и Ульяновской областях, всего в 4 регионах.

В июне таких территорий насчитывалось уже 5, в том числе Ивановская, Нижегородская, Саратовская, Ульяновская области и Чувашия. В июле - 10 регионов: Владимирская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Ростовская, Тверская, Рязанская области, Приморский край, Марий Эл, Удмуртия.

В августе - 9 регионов: Амурская, Владимирская, Курская, Нижегородская, Ростовская, Самарская области, Приморский и Ставропольский края, Марий Эл. До середины сентября еще 7 регионов, в том числе Амурская, Самарская, Тульская, Курская, Брянская области, Марий Эл и Краснодарский край.

Компания "АльфаСтрахование" 20 сентября этого года сообщала о выплате более 1 млрд рублей за гибель животных от АЧС на пяти площадках российских свиноводческих комплексов, страховые события произошли в 2022-м и 2023 годах. Компания организовала выплаты в максимально короткие сроки при поддержке Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).

Как уточнил страховщик, "выплата по одной из локаций составила 850 млн рублей - на российском рынке это стало самой крупной выплатой контрагенту в рамках одного страхового события".

Источник на рынке агрострахования пояснил агентству, что основной объем уже произведенных выплат по АЧС пришелся на аграрные предприятия, ведущие деятельность в Орловской области и Приморском крае.

Как сообщалось в конце декабря прошлого года, в Орловской области с начала 2022 года было зарегистрировано пять случаев АЧС. Первый очаг АЧС был выявлен в сентябре на площадке свиноводческого комплекса ООО "Мираторг-Курск" в Шаблыкинском районе (запад Орловской области, на границе с Брянской областью). В конце ноября вирус АЧС нашли в примыкающем к Шаблыкинскому Дмитровском районе (граничит с Курской областью): в охотничьем хозяйстве "Володино" и на площадке ООО "Мираторг-Курск". В начале декабря очередной случай АЧС был зафиксирован на территории охотхозяйства ООО "Ремстройпроект в Дмитровске" Дмитровского района.

В Приморском крае к августу с начала 2023 года было зафиксировано 3 случая АЧС. Последний очаг африканской чумы свиней обнаружили в Уссурийском городском округе, в селе Борисовка, согласно сообщению Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Ранее АЧС была выявлена на свинокомплексе "Ленинский-2" ООО "Русагро-Приморье". До этого дикий кабан с африканской чумой свиней был найден в Хасанском районе Приморья.