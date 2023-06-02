ПК "Транспортные системы" и Cognitive Pilot разработают беспилотный трамвай

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ООО "ПК "Транспортные системы", разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot и петербургский "Горэлектротранс" подписали трехстороннее соглашение о создании полностью беспилотного трамвая, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

В рамках соглашения стороны планируют создать и испытать образец беспилотного рельсового транспорта на территории Петербурга до 2026 года.

Ожидается, что полная автономность позволит обеспечить плавную скорость трамвая, минимизирует интервалы ожидания, существенно продлит срок службы рельсовой инфраструктуры.

В настоящее время в Петербурге, как сообщает пресс-служба городского "Горэлектротранса", эксплуатируются 82 трамвая, оснащенных системой активной помощи водителю на основе искусственного интеллекта. Со времени их запуска (с сентября 2022 года) "умные" вагоны проехали более 50 тыс. км.

Ранее в пятницу в ходе научно-технического совета "Беспилотные технологии в рельсовом транспорте" было объявлено о создании в РФ полигона для испытаний беспилотных автомобилей (площадка в Москве), общественного рельсового электротранспорта и сельхозтехники (обе площадки - в Петербурге).

ПК "Транспортные системы" – российский разработчик и производитель городского электротранспорта. Компания учреждена в 2013 году, серийно выпускает 10 моделей трамваев и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (две модели троллейбуса и две модели электробуса).

Cognitive Pilot была создана в конце 2019 года Сognitive Technologies и Сбербанком. При этом банк получил 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies.