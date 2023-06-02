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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Россельхознадзор получил полномочия по инвентаризации виноградников

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор поручил полномочия по инвентаризации виноградных насаждений, сообщила пресс-служба ведомства. Это стало возможным после внесения поправок в закон "О виноградарстве и виноделии".

Новые полномочия закрепляются за Россельхознадзором с 1 марта 2024 года. Инвентаризацию можно будет проводить не реже одного раза в два года в отношении каждого насаждения. Порядок инвентаризации установит Минсельхоз.

Минсельхоз разместил на сайте regulation.gov.ru уведомление, что приступил к разработке соответствующего ведомственного акта.

Россельхознадзор также сообщил, что осуществляет государственный земельный надзор виноградопригодных участков, государственный надзор в области производства посадочного материала виноградных растений.

Россельхознадзор Минсельхоз
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